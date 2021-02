Plus de 30 min

Préparation : Temps de préparation : 35 min

Temps de préparation : 30 min. + cuisson 17 min.

Versez 12 cl d’eau et le sucre dans un poêlon. Portez à ébullition et laissez mijoter 3 min. ; laissez refroidir. Beurrez et farinez les 12 alvéoles d’un moule à muffins en métal. Superposez les carrés de pâte feuilletée 2 par 2 et enroulez-les, de manière à obtenir 3 boudins. Découpez chaque boudin en 4 rondelles. Déposez un morceau de pâte au centre de chaque alvéole, à la verticale, et écrasez-le avec le pouce. Etalez finement la pâte avec votre pouce contre la paroi en la faisant déborder de quelques millimètres. Placez le moule au frigo. Préchauffez le four à 180°C. Mélangez la farine avec 3 c. à s. de lait jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Ajoutez le sirop refroidi. Ajoutez 5 jaunes d’œufs et un œuf entier. Mélangez bien. Versez le reste du lait dans une casserole avec l’écorce de citron et le bâton de cannelle. Emmenez à ébullition. Retirez du feu et laissez infuser 10 min. Remettez à chauffer jusqu’au point d’ébullition. Retirez l’écorce de citron et la cannelle et versez le lait chaud sur le mélange aux œufs. Mélangez vivement et reversez dans la casserole. Laissez épaissir à feu doux en tournant constamment. Remplissez les moules de crème jusqu’à 0,5 cm du bord. Enfournez pour 17 min. ou jusqu’à ce que les flans soient dorés. Retirez-les des moules et laissez-les refroidir sur une grille à pâtisserie.

Ces délicieux flans originaires de la région de Belem se dégustent saupoudrés de cannelle en poudre.

Conseil culinaire :

Vin conseillé :Altano Blanc 2012

Issu du cépage fernao pires, ce blanc portugais à la robe jaune or possède un nez délicatement fruité et une saveur de fruits blancs : citron et ananas. Température de service : 8 à 10°C.